நீலகிரி
யானைகள் முகாமிட்டதால் ஊசிமலை சுற்றுலாத் தலம் மூடல்
காட்டு யானைகள் முகாமிட்டதால் ஊசிமலை சுற்றுலாத் தலம் வியாழக்கிழமை மூடப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் - உதகை சாலையில் உள்ள ஊசிமலை பகுதியில் குட்டிகளுடன் காட்டு யானைகள் வியாழக்கிழமை முகாமிட்டன. தொடா்ந்து அந்த யானைகள் கூட்டம் வெளியேறாமல் அதே பகுதியில் முகாமிட்டிருந்தன.
குட்டிகள் அங்குமிங்கும் ஓடி விளையாடியதால் அதனை பாதுகாக்க பெரிய யானைகள் அங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை தாக்க நேரிடும் என்பதால் தற்காலிகமாக ஊசிமலை காட்சிமுனை சுற்றுலாத் தலம் மூடப்பட்டது.
யானைகள் அங்கிருந்த வேறு பகுதிக்குச் சென்றதும் திறப்பது குறித்து வனத் துறை அறிவிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.