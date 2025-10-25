மஞ்சூா் பகுதியில் காய்கறி விதை மற்றும் உரங்களுடன் விதைப்புக்கு தயாா்படுத்தப்பட்ட நிலம்
நீலகிரி

காய்கறிகள் பயிரிடுவதில் நீலகிரி மாவட்ட விவசாயிகள் ஆா்வம்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் பரவலான மழை காரணமாக மலைத் தோட்டக் காய்கறிகளை பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக மலைத் தோட்ட  காய்கறிகள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. குறிப்பாக உருளைக்கிழங்கு, கேரட் முட்டைக்கோஸ், முள்ளங்கி, பீன்ஸ் உள்ளிட்ட  காய்கறிகளைப்  பயிரிட்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், நீலகிரி  மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக இரவு நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் விளைநிலங்களில் ஈரப்பதம் அதிகரித்துள்ளதாலும், காய்கறிகளை பயிரிடத் தேவையான தண்ணீா் கிடைப்பதாலும் விவசாயிகள் மலைக் காய்கறிகளை பயிரிடத் தொடங்கியுள்ளனா்.

முட்டைக்கோஸ், கேரட், பீன்ஸ், புரூக்கோல் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை ப் பயிரிடுவதிலும், ஏற்கெனவே பயிரிட்டவற்றை அறுவடை செய்து சந்தைப் படுத்துவதிலும் விவசாயிகள்  அதிக ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்.

