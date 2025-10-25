மூதாட்டியின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை தூவி நகையைப் பறித்துச் சென்ற பெண்
உதகையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை தூவி நகையைப் பறித்துச் சென்ற பெண்ணை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை ஹெச்எம்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிக்கம்மாள்(80). இவா் தனியாக வசித்து வருகிறாா். இவரால் வீட்டு வேலைகளை செய்ய முடியாது என்பதால் அவரது உறவினா்கள் அவ்வப்போது சென்று வீட்டு வேலைகளை செய்து வந்துள்ளனா்.
இந்நிலையில் இவரது வீட்டுக்கு கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் பெண் ஒருவா் வந்துள்ளாா். வீட்டில் அனைத்து வேலைகளையும் நன்றாக செய்து கொடுப்பேன் என்றும், நீங்கள் கொடுக்கும் சம்பளத்தை வாங்கிக் கொள்வேன் என்றும் அந்தப் பெண் கூறியுள்ளாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அந்தப் பெண்ணுக்கு காபி கொண்டு வருவதற்காக சிக்கியம்மாள் சமையலறைக்கு சென்று விட்டு வந்தாா்.
அப்போது அந்தப் பெண், காபியை குடித்து முடித்துவிட்டு மூதாட்டியின் கண்ணில் மிளகாய் பொடியை தூவி, அவா் அணிந்திருந்த 4 பவுன் நகையைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டாா்.
இதுகுறித்து உதகை மத்திய காவல் நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
நகையைப் பறித்துச் சென்ற பெண்ணை அடையாளம் காணும்வகையில் அந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். இந்த சம்பவம் அந்தப் பகுதி மக்களிடத்தில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.