நீலகிரி
அவலாஞ்சி பகுதியில் புலி நடமாட்டம்
உதகை அருகே அவலாஞ்சி சாலையில் வாகனத்தின் முன் புலி ஓடியது சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்தனா்.
உதகை அருகே வனத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயற்கையான சுற்றுலாத் தலமாக அவலாஞ்சி பகுதி அமைந்துள்து. வனப் பகுதியில் உள்ள இந்த சுற்றுலாத் தலத்துக்கு, வாகனத்தில் செல்லும்போது வழியில் வன விலங்குகள் கண்களில் படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், உதகையில் இருந்து அவலாஞ்சி சென்ற சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனத்தின் முன் புலி ஒன்று ஓடியது. சிறுது தூரம் ஓடிய புலி வனத்துக்குள் சென்று மறைந்தது. இதனை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்தனா்.