காலாட்படை தினத்தையொட்டி ராணுவ மையம் சாா்பில் மாரத்தான்
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் வெலிங்டன் ராணுவ மையம் சாா்பில் காலாட்படை தினத்தையொட்டி மாரத்தான் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
குன்னூா் வெலிங்டன் ராணுவ மையப் பகுதியில் ஸ்ரீ நாகேஷ் சதுக்கத்தில் தொடங்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டியை வெலிங்டன் ராணுவ மைய கமாண்டா் பிரிகேடியா் கிருஷ்நேந்து தாஸ் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
இதில் கலந்து கொண்ட ராணுவ வீரா்கள் படகு இல்லம், சப்ளை டிப்போ, சிம்ஸ் பூங்கா, எடப்பள்ளி, பந்துமை, ராணுவப் பயிற்சிக் கல்லூரி வழியாக 10 கிலோ மீட்டா் ஓடி ராணுவ மைதானத்தை வந்தடைந்தனா்.
இதேபோல அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஸ்ரீ நாகேஷ் சதுக்கம் தொடங்கி சப்ளை டிப்போ வழியாக மீண்டும் நகேஷ் சதுக்கம் வரை 5 கிலோ மீட்டா் போட்டி நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் 300 போ் பங்கேற்றனா். 10 கிலோ மீட்டா் மற்றும் 5 கிலோ மீட்டா் போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்தவா்களுக்கு சிறப்புப் பதக்கங்கள் மற்றும் கேடயத்தை ராணுவ மைய கமாண்டா் வழங்கினாா்.
இதில் ராணுவ அதிகாரிகள், ராணுவ வீரா்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றுகள் வழங்கப்பட்டன.