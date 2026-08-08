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நீலகிரி

குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினா்களும் கைரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் பெற்று வரும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினா்களின் கைரேகையை நியாய விலைக் கடையில் உள்ள இயந்திரத்தில் பதிவு செய்திட வேண்டும்

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Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 11:50 pm IST

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நீலகிரி மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் பெற்று வரும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினா்களின் கைரேகையை நியாய விலைக் கடையில் உள்ள இயந்திரத்தில் பதிவு செய்திட வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

பொதுமக்கள் தாங்கள் பொருள்களை வாங்கும் நியாய விலைக் கடைகளில் ஆகஸ்ட் 8 மற்றும்

9 ஆகிய தேதிகளில் அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமை பயன்படுத்திக் கொண்டு விற்பனை முனைய இயந்திரம் மூலமாக கைவிரல் ரேகை, கண் கருவிழி சரிபாா்ப்பின் மூலம் இகேஒய்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பிற மாநிலம், பிற மாவட்டங்களில் வேலை நிமித்தமாக தங்கி உள்ளவா்கள் அவா்களுக்கு அருகே உள்ள நியாய விலைக் கடையில் குடும்ப அட்டை நகலுடன் சென்று கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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