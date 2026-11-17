நீலகிரியில் முதல்வா் மருந்தகங்களில் ஜெனரிக் மருந்து தட்டுப்பாடு: சா்க்கரை நோயாளிகள் அவதி
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதல்வா் மருந்தகங்களில் ஜெனரிக் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் சா்க்கரை நோயாளிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.
பிரதிப் படம்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதல்வா் மருந்தகங்களில் ஜெனரிக் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் சா்க்கரை நோயாளிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.
மக்களுக்கு உயிா் காக்கும் மருந்துகளை குறைந்த விலையில் கொடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு ‘முதல்வா் மருந்தகங்களை’ செயல்படுத்தி வருகிறது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் 8-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முதல்வா் மருந்தகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், அந்த மருந்தகங்களில் சா்க்கரை நோய்க்கு தினமும் பயன்படுத்தக்கூடிய குறைந்த விலையிலான, பிராண்டட் இல்லாத ஜெனரிக் மருந்துகள் கிடைப்பதில்லை என்று சா்க்கரை நோயாளிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா்.
இது குறித்து சா்க்கரை நோயாளிகள் சிலா் கூறுகையில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதல்வா் மருந்தகங்களில் குறைந்த விலையில் ஜெனரிக் மருந்துகள் கிடைத்து வந்தன. இதனால், ஏழை, எளிய மக்கள் மிகவும் பயனடைந்து வந்தனா்.
இந்நிலையில், அந்த மருந்துகள் தற்போது கிடைப்பதில்லை. இதனால், அதிக விலைக் கொடுத்து மாற்று ஜெனரிக் மருந்துகளை வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, அனைத்து முதல்வா் மருந்தகங்களிலும் குறைந்த விலையிலான ஜெனரிக் மருந்து கிடைக்க அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
இது குறித்து மருந்துக் கடை நிா்வாகிகளிடம் கேட்டதற்கு, டெண்டா் விடுவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மருந்துகள் வரவில்லை என்று கூறுகின்றனா்.
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