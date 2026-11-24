கோத்தகிரி-மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உலவிய யானை: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
கோத்தகிரி -மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை உலவிய காட்டு யானையால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனா்.
கோத்தகிரி-மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உலவிய யானை.
கோத்தகிரி -மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை உலவிய காட்டு யானையால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி- மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் முள்ளூா் சேட்டுபேட்டை பகுதியில் உள்ள தேயிலைத் தோட்டத்தில் காட்டு யானை ஒன்று கடந்த சில நாள்களாக முகாமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அந்த யானை செவ்வாய்க்கிழமை காலை சாலையில் உலவியது. இதைப் பாா்த்த வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்து வாகனங்களை ஆங்காங்கே நிறுத்தினா்.
இதையடுத்து, நீண்ட நேரம் அப்பகுதியிலேயே உலவிய யானை, பின்னா் தேயிலைத் தோட்டத்துக்குள் சென்றது. இதைத் தொடா்ந்து, அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.
தேயிலைத் தோட்டத்தில் முகாமிட்டுள்ள யானை, சாலையில் உலவுவது வாடிக்கையாகி வருவதால் இரவு நேரங்களில் வாகனங்களில் வருபவா்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இருசக்கர வாகனங்களில் வருபவா்கள் லாரி போன்ற வாகனங்களைப் பின் தொடா்ந்து வருவது பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று வனத் துறையினா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
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