கோத்தகிரியில் விலை வீழ்ச்சி: கால்நடைகளுக்கு கொட்டப்படும் கேரட்
கோத்தகிரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மலைக் காய்கறி பயிரான கேரட்டுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் தாங்கள் பயிரிட்ட கேரட்டுகளை கால்நடைகளுக்கு உணவாக அளித்தனா்.
கால்நடைக்கு கேரட்டை வழங்கும் விவசாயி.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மலைக் காய்கறி பயிரான கேரட்டுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் தாங்கள் பயிரிட்ட கேரட்டுகளை கால்நடைகளுக்கு உணவாக அளித்தனா்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பசுந்தேயிலை விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக பிரதான தொழிலாக மலைக் காய்கறிகள் பயிரிடப்படுகின்றன. தேவைக்கு அதிகமான வரத்து காரணமாகவும், தரம் குறைவு காரணமாகவும் சமவெளிப் பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி மண்டிகளில் கிலோவுக்கு ரூ.12 முதல் ரூ.22 வரை மட்டுமே கிடைப்பதாலும், முதலீடு செய்த பணம்கூட கிடைக்காத சூழலில், சமவெளி பகுதிகளுக்கு அனுப்பும் போக்குவரத்து செலவை எதிா்கொள்ள முடியாமல், அறுவடை செய்யப்பட்ட கேரட்டுகளை, கால்நடைகளுக்கு உணவாக அளிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
இதில் முதல் தர கேரட் மட்டுமே சந்தையில் விற்பனை ஆவதாலும் பெரும்பாலான மண்டிகளில் கேரட்டுகள் தேங்கியிருப்பதாலும், தேவைக்கு அதிகமான கேரட்டுகள் வரத்திருப்பதாலும் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை கேரட் கிலோ ரூ.40 முதல் ரூ.80 வரை விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.
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