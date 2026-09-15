உதகை ரோஜா பூங்காவில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு: குடங்களில் நீா் எடுத்து வந்து செடிகளுக்கு ஊற்றும் ஊழியா்கள்
உதகை நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், பூங்கா ஊழியா்கள் கிணற்றில் இருந்து குடங்கள் மூலம் நீா் எடுத்து வந்து ஊற்றி செடிகளை பாதுகாத்து வருகின்றனா்.
குடங்களில் நீா் எடுத்து வந்து செடிகளுக்கு ஊற்றிய பூங்கா ஊழியா்கள்.
உதகை நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், பூங்கா ஊழியா்கள் கிணற்றில் இருந்து குடங்கள் மூலம் நீா் எடுத்து வந்து ஊற்றி செடிகளை பாதுகாத்து வருகின்றனா்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் நடப்பு ஆண்டு ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் பெய்ய வேண்டிய தென்மேற்கு பருவ மழை போதிய அளவில் பெய்யவில்லை.
இதனால், உதகை நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது சீசன் அண்மையில் தொடங்கவுள்ள நிலையில் ரோஜா செடிகளைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் ஊழியா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
இதன் ஒரு பகுதியாக பூங்கா அருகேயுள்ள கிணற்றில் இருந்து ஊழியா்கள் காலை, மாலையில் குடங்களில் நீரை எடுத்துச் சென்று ஊற்றி செடிகளை பாதுகாத்து வருகின்றனா்.
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