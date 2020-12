‘மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உள்ளாட்சித் தோ்தலில் 20% தனி இடஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்’

‘மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உள்ளாட்சித் தோ்தலில் 20% தனி இடஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்’

By DIN | Published on : 31st December 2020 12:43 AM | அ+அ அ- | |