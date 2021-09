மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள 19 உள்ளாட்சி இடங்களுக்கு அக்.9 இல் தோ்தல்: மாவட்ட ஆட்சியா் தகவல்

மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள 19 உள்ளாட்சி இடங்களுக்கு அக்.9 இல் தோ்தல்: மாவட்ட ஆட்சியா் தகவல்

16th September 2021