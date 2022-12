சிவன்மலை முருகன் கோயில் மலைப் பாதை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு பூமி பூஜை

