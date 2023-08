சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் தளி எத்தலப்பருக்கு திருமூா்த்தி நகரில் ரூ.2.60 கோடியில் சிலை, அரங்கம் பணிகளைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா்

By DIN | Published On : 09th August 2023 12:48 AM | Last Updated : 09th August 2023 12:48 AM | அ+அ அ- |