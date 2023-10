பழனி கோயிலில் பக்தரைத் தாக்கிய பாதுகாவலா்களை பணிநீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தல்

By DIN | Published On : 05th October 2023 01:35 AM | Last Updated : 05th October 2023 01:35 AM | அ+அ அ- |