திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உயா்நீதிமன்றத் தீா்ப்பு முருக பக்தா்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி
திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவு, முருக பக்தா்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வரா சி.சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை திங்கள்கிழமை வழங்கியுள்ள தீா்ப்பு நீதியை நிலைநாட்டியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை முழுவதும் முருகனுக்கு சொந்தம் என்று ஆங்கிலேயா் ஆட்சிக் காலத்தில் லண்டன் பிரிவியூ கவுன்சில் தீா்ப்பு வழங்கியது.
அதையடுத்து, சுதந்திர இந்தியாவில் 2025-ஆம் ஆண்டில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை மீண்டும் அந்த தீா்ப்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இதற்காக சட்ட ரீதியாக போராடிய இந்து வழக்குரைஞா்கள் முன்னணி மற்றும் இப்பிரச்னையில் உள்ள நியாயத்தை மக்களிடம் கொண்டு சோ்க்க உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி. இது முருக பக்தா்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி.
எனவே பக்தா்களின் உணா்வுகளை மதித்து நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பை தமிழக அரசும், இந்து சமய அறநிலையத் துறையும், கோயில் நிா்வாகமும், காவல் துறையும், அரசு அதிகாரிகளும் செயல்படுத்த வேண்டும்.திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத் தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
கடந்த 1996-இல் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத் தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவு அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.