பல்லடம் அருகே விசைத்தறி உரிமையாளரைத் தாக்கி 13 தறிகளை எடுத்துச் சென்றவா்கள் மீது புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் அருகே உள்ள கரடிவாவியைச் சோ்ந்தவா் ஜெகநாதன் (50). இவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் விசைத்தறிக் கூடம் வைத்து நடத்தி வருகிறாா். கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு தொழிலை மேம்படுத்த தனக்கு தெரிந்த ஒருவரிடம் ரூ.4.50 லட்சம் கடன் பெற்றுள்ளாா்.
வட்டி மற்றும் அசல் தொகையை மாதம்தோறும் செலுத்தி வந்துள்ளாா். இதற்கிடையே தொழில் நலிவடைந்ததால் அவரால் மாதத் தவணையைத் தொடா்ந்து செலுத்த முடியவில்லை.
இந்நிலையில் விசைத்தறிக் கூடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தபோது அங்கு வந்த 30 போ் கொண்ட கும்பல், 13 விசைத்தறி இயந்திரங்களை கழற்றி எடுத்துச் சென்றதோடு அவா் மீது தாக்குதலும் நடத்தியுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக ஜெகநாதன் அளித்த புகாரின்பேரில் காமநாயகன்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.