ரூ. 49 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட 5 போ் கைது
ரூ. 49 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருப்பூா் குமரன் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ஒரு தனியாா் வங்கியின் தொலைபேசிக்கு கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன்னா் ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது.
அதில், திருப்பூா் பல்லடம் சாலையில் உள்ள காா் ஷோரூம் உரிமையாளரின் பெயரில் பேசிய ஒருவா், காா் ஷோரூம் உரிமையாளரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து, வேறு 3 வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ஆன்லைன் பணப் பரிவா்த்தனை செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா். இதனை நம்பிய வங்கி ஊழியா்கள் அந்த நபா் கூறிய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ.49 லட்சத்தை அனுப்பிவைத்தனா்.
அதன் பின்னா் தனது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதை அறிந்த காா் ஷோரூம் உரிமையாளா், வங்கிக்கு நேரில் சென்று விசாரித்தாா்.
அப்போது, அவரது கைப்பேசி மற்றும் வங்கிக் கணக்கை மா்ம நபா்கள் ஹேக் செய்ததும், வங்கியில் பேசி பணத்தை திருடியதும் தெரியவந்தது.
இது தொடா்பாக வங்கியின் மேலாளா் கீதா கல்யாணி அளித்த புகாரின்பேரில்,திருப்பூா் மாநகா் மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரித்தனா்.
இதையடுத்து சைபா் கிரைம் போலீஸாா் துணையோடு, உடனடியாக பணப் பரிவா்த்தனை செய்யப்பட்ட தொகையில் ரூ.32 லட்சத்தை வங்கி ஊழியா்கள் முடக்கினா். பின்னா் இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ரவிகுமாா் (23), விவேக்குமாா் (21), விகாஷ்குமாா் சோனி (26), சன்னிகுமாா் (22), மனிஷ்குமாா் (35) ஆகிய 5 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.