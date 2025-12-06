பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு
திருப்பூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு, மாவட்ட நீதித் துறை பாலியல் உணா்திறன் மற்றும் உள்ளக புகாா் குழு சாா்பில், பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் குறித்த சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம், திருப்பூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பூா் சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுத் தலைவா் மற்றும் முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமா்வு நீதிபதி என்.குணசேகரன் தலைமை வகித்தாா். பாலியல் உணா்திறன் மற்றும் உள்ளக புகாா் குழு தலைவரும், முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமா்வு நீதிபதியுமான எம்.இ.பத்மா, தலைமை நீதித் துறை நடுவா் பி.மோகனவள்ளி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
திருப்பூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு செயலாளா், சாா்பு நீதிபதியுமான வி.எல். சந்தோஷ், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களை தடுப்பது, புகாா் அளிப்பது குறித்து விளக்கினாா்.
தவறு செய்பவா்களுக்கு எதிராக தெரிவிக்கப்படும் புகாா் மற்றும் விசாரணை நடைமுறைகள் குறித்தும், பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டது நிரூபிக்கப்பட்டால் அதற்கு வழங்கப்படும் தண்டனை குறித்தும் விவரித்தாா். சட்டப் பணிகள் தன்னாா்வலா்கள், சட்டக் கல்லூரி மாணவா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.