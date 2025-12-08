குப்பைப் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண சிங்கப்பூா், சென்னை நிறுவனங்களுடன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆலோசனை
திருப்பூரில் நிலவும் குப்பைப் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண சிங்கப்பூா், சென்னை நிறுவனங்களுடன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆலோசனை திங்கள்கிழமை மேற்கொண்டனா்.
திருப்பூா் மாநகராட்சியில் நாள்தோறும் சுமாா் 800 டன் குப்பைகள் சேகரமாகின்றன. இவற்றை கைவிடப்பட்ட பாறைக்குழியில் கொட்டி வந்த நிலையில், இந்தக் குப்பைகளால் கடும் துா்நாற்றம் வீசுவதாகவும், சுகாதார சீா்கேடு மற்றும் மண் வளம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தனா். இதையடுத்து, பாறைக் குழிகளில் குப்பைகள் கொட்ட நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.
இதனைத் தொடா்ந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை செயல்படுத்த மாநகராட்சி நிா்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதில் சிங்கப்பூா் மற்றும் சென்னையைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவனங்களுடன் மாநகராட்சி தரப்பில் திங்கள்கிழமை பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், மேயா் என்.தினேஷ்குமாா் ஆகியோருடன் சிங்கப்பூா் மற்றும் சென்னை நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும், திருப்பூா் மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனா்.
அப்போது, திருப்பூரில் தேங்கியுள்ள வீட்டுக் கழிவு, இறைச்சிக் கழிவு, பெரு நிறுவனங்களின் கழிவு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருள்களை தரம் பிரித்தல் என குப்பைப் பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காணும் வகையில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் ஆக்கபூா்வமான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு உள்ளதாகவும் விரைவில் குப்பைப் பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காணப்படும் எனவும் மேயா் தினேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.