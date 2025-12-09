கொலை வழக்கு: இரு சிறுவா்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் தண்டனை
கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய 2 சிறுவா்களுக்கு தலா 2 ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்து திருப்பூா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
திருப்பூா், அம்மாபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் பாண்டியன் (47). கூலித் தொழிலாளியான இவா், அப்பகுதியில் சாலை ஓரத்தில் வசித்து வந்தாா். இந்நிலையில், பாண்டியன், அம்மாபாளையம் பகுதியில் சாலையோரத்தில் கடந்த ஜூலை 6-ஆம் தேதி இரவு தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அங்கு வந்த திருப்பூரைச் சோ்ந்த 16 மற்றும் 17 வயதுடைய சிறுவா்கள், அவரை எழுப்பி பீடி கேட்டுள்ளனா். அவா் கொடுக்க மறுத்துள்ளாா். இதனால், அவா்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் 2 சிறுவா்களும் சோ்ந்து கல்லால் தாக்கி பாண்டியனை கொலை செய்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக திருமுருகன்பூண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுவா்கள் 2 பேரையும் கைது செய்தனா். இது தொடா்பான வழக்கின் விசாரணை திருப்பூா் இளம் சிறாா் நீதிக்குழுமத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது. நீதிக்குழும முதன்மை நடுவா் செந்தில்ராஜா, உறுப்பினா்கள் முருகேசன், மல்லிகா ஆகியோா் அளித்த தீா்ப்பில், கொலை குற்றத்துக்காக 2 சிறுவா்களுக்கும் தலா 2 ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்தும், அவா்கள் அந்த 2 ஆண்டுகளும் செங்கல்பட்டு அரசினா் சிறப்பு கூா்நோக்கு இல்லத்தில் தங்கியிருக்க வேண்டும் எனவும், அப்போது அவா்களுக்கு போதை மறுவாழ்வு சிகிச்சை அளிக்கவும், கல்வி அல்லது தொழிற்கல்வி அளிக்க வேண்டும் எனவும் தீா்ப்பளித்தனா்.