பெயிண்ட் ரசாயன வாடையால் தண்ணீா் தொட்டிக்குள் மயங்கி விழுந்த இருவா்
பல்லடம் அருகே கேத்தனூரில் வீட்டு தண்ணீா் தொட்டியில் பெயிண்ட் அடிக்க சென்றபோது, அதன் ரசாயன வாடையால் இருவா் மயங்கி விழுந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
கேத்தனூரைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன் (55). இவா் தனது வீட்டில் 15 ஆண்டு கால தண்ணீா் தொட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிக்க திட்டமிட்டு அனுப்பட்டியைச் சோ்ந்த பெயிண்டரும், தனது உறவினருமான வெள்ளிங்கிரி (45) என்பவரை வீட்டுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அழைத்து வந்துள்ளாா்.
பெயிண்ட் அடிப்பதற்காக வெள்ளிங்கிரி நிலத்தடி தண்ணீா் தொட்டிக்குள் இறங்கி சென்றுள்ளாா். சிறிது நேரத்தில் இருமல் சப்தம் வந்துள்ளது. மேலே இருந்து பணியை கவனித்து வந்த ராஜேந்திரன், பெயிண்டரை அழைத்துள்ளாா். அவரிடம் இருந்து பதில் வராததால் ராஜேந்திரன் நிலத்தடி தண்ணீா் தொட்டிக்குள் இறங்கியுள்ளாா். உள்ளே இருவரும் மயங்கி விழுந்துள்ளனா்.
இதைக்கண்ட அவரது குடும்பத்தினா், தண்ணீா் தொட்டிக்குள் இருவரும் மயங்கி கிடப்பதை பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்து பல்லடம் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு தீயணைப்புத் துறை வீரா்கள், தொட்டியில் மயங்கி கிடந்த இருவரையும் மீட்டு பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு அவா்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். இது குறித்து காமநாயக்கன்பாளையம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.