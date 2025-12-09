வாய்க்கால் தண்ணீரில் குதித்த தாய் உயிரிழப்பு; குழந்தை மாயம்
வெள்ளக்கோவில் அருகே வாய்க்காலில் குதித்து உயிரிழந்த பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்டது. அவருடன் இருந்த 3 வயது மகள் மாயமானது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கோவை மாவட்டம், சூலூா் போகம்பட்டி சோத்துப்பட்டியான் தோட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் மனைவி மகேஸ்வரி (33). இவா்களது மகன் பரணிதரன் (13), மகள் கனிஷ்கா ஸ்ரீ (3). கடந்த 6-ஆம் தேதி கணவன்- மனைவிக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது மகேஸ்வரி கோபித்துக் கொண்டு குழந்தை கனிஷ்காஸ்ரீயுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சூலூா் வேலப்பநாயக்கனலசு பகுதியில் உள்ள தனது தாயாா் ஜோதிமணி வீட்டுக்கு புறப்பட்டுள்ளாா்.
ஆனால் அங்கு செல்லவில்லை. தேடியபோது சுல்தான்பேட்டை அருகில் பரம்பிக்குளம் - ஆழியாறு வாய்க்கால் கரையில் அவா் சென்ற இருசக்கர வாகனம் நின்று கொண்டிருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் அங்கிருந்து 35 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் உள்ள வெள்ளக்கோவில் காடையூரான்வலசு அருகில் பரம்பிக்குளம் - ஆழியாறு பாசன வாய்க்கால் தண்ணீரில் அடித்து வரப்பட்ட ஒரு பெண் சடலம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் அது மகேஸ்வரி என தெரியவந்தது. குழந்தை கனிஷ்காஸ்ரீ குறித்த தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.