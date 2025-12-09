4 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை: திருப்பூா் நீதிமன்றம் உறுதி
மடிக்கணினி திருடிய வழக்கில் 4 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையை உறுதி செய்து திருப்பூா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
கோவை, கோட்டைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அப்துல் ரகுமான்(30). குனியமுத்தூரைச் சோ்ந்த ஜாபா் அலி (30), பைசல் ரகுமான் (29), அஜ்மல் (28) ஆகிய 4 பேரும் சோ்ந்து குன்னத்தூரில் உள்ள வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருந்து கிடங்கின் அறையை உடைத்து உள்ளே இருந்த 2 மடிக்கணினிகளை கடந்த 2018 பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதி திருடிச் சென்றுள்னனா். இது குறித்து குன்னத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து 4 பேரையும் கைது செய்தனா்.
இதுதொடா்பான வழக்கின் விசாரணை ஊத்துக்குளி மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் 4 பேருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் தலா ரூ.20,000 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது.
இந்த தீா்ப்பை எதிா்த்து 4 பேரும் திருப்பூா் பட்டியல் வகுப்பினா் மற்றும் பழங்குடியினா் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்தனா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ், மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா். மேலும், அப்துல் ரகுமான், ஜாபா்அலி, பைசல் ரகுமான், அஜ்மல் ஆகிய 4 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, தலா ரூ.20,000 அபராதம் விதித்து மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் அளித்த தண்டனையை உறுதி செய்து தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் கூடுதல் அரசு வழக்குரைஞா் விவேகானந்தம் ஆஜரானாா்.