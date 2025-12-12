சு.குணசேகரன் சமூக நல அறக்கட்டளை சாா்பில் நாளை மருத்துவ முகாம்
சு.குணசேகரன் சமூக நல அறக்கட்டளை சாா்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பா் 14) நடைபெற உள்ளது.
மறைந்த திருப்பூா் தெற்கு முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் சு.குணசேகரனின் பிறந்த நாள் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், வாலிபாளையம் அதிமுக 35-ஆவது வாா்டு பகுதியில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
முன்னாள் அமைச்சரும், திருப்பூா் மாநகா் மாவட்டச் செயலாளருமான பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன் அன்னதானத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசினாா்.
இதில், முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும், மாவட்ட அவைத் தலைவருமான ரு.வெ.பழனிசாமி, மாமன்ற எதிா்க் கட்சித் தலைவா் அன்பகம் திருப்பதி, மாமன்ற எதிா்க் கட்சி கொறடா கண்ணப்பன், மாவட்ட இணைச் செயலாளா் சங்கீதா சந்திரசேகா், மாவட்ட எம்ஜிஆா் மன்ற செயலாளா் சிட்டி பழனிசாமி, மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை செயலாளா் லோகநாதன், இணைச் செயலாளா் ஆண்டவா் பழனிசாமி, மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளா் கண்ணபிரான், மாவட்ட மகளிா் அணி செயலாளா் சுந்தராம்பாள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, சு.குணசேகரன் சமூக நல அறக்கட்டளை சாா்பில் ஸ்ரீ சக்தி திரையரங்கம் சாலையில் உள்ள பனிரெண்டாா் கல்யாண மண்டபத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.