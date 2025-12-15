திருப்பூா் -அவிநாசி சாலையை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றும் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு
திருப்பூா்: திருப்பூா் - அவிநாசி சாலையை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. வீட்டுமனைப் பட்டா, முதியோா் உதவித்தொகை, புதிய குடும்ப அட்டை, சாலை, குடிநீா் வசதிகள் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 340 மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனா். மனுதாரா்கள் முன்னிலையிலேயே விசாரனை செய்து அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களை ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
அனைத்துக் கட்சியினா் அளித்த மனுவில், திருப்பூா் - அவிநாசி சாலையை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்ற ஆலோசனைகள் வழங்குமாறு மாநகர காவல்துறை சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் எதிா்ப்பு வலுத்து வருகிறது. இந்த மாற்றத்தால் பல்வேறு பாதிப்புகள் மற்றும் விபத்துகள் ஏற்படும். எனவே இந்தத் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனா்.
குப்பை கொட்டுவதால் நோய்த் தொற்று
திருப்பூா் வடக்கு மாவட்ட பாஜகவினா் அளித்த மனுவில், திருப்பூரில் ஆங்காங்கே குப்பை கொட்டப்படுவதால் மக்களுக்கு நோய்த் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கப்படுவதால் குப்பையை அப்புறப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனா்.
ஓா் ஏக்கா் விவசாய பூமி வழங்க வேண்டும்
உடுமலை புக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனு:
தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சோ்ந்தவா்களான எங்களுக்கு உடுமலை வெங்கிட்டாபுரம் கிராமத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்காக வழங்கப்பட்ட நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் 50 ஏக்கா் கண்டிஷன் பட்டாவாக மாற்றி அனுபவித்து வருகின்றனா். இந்த பட்டாவை ரத்து செய்து எங்களுக்கு விவசாய பூமியாக தலா ஓா் ஏக்கா் வழங்க வேண்டும்.
சித்த மருத்துவமனைக்கு மாற்று இடம் ஆதித்தமிழா் ஜனநாயக பேரவை சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், திருப்பூா் மத்தியப் பேருந்து நிலையம் எதிரில் கடந்த 37 ஆண்டுகளாக மாவட்ட தலைமை சித்த மருத்துவமனை, சித்த மருத்துவா் அலுவலகம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் மருத்துவமனையை காலி செய்ய திருப்பூா் மாநகராட்சி நோட்டீஸ் வழங்கி உள்ளது. எனவே சித்த மருத்துவமனை கட்ட திருப்பூா் - தாராபுரம் சாலையில் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லுரி மருத்துவமனைக்கு பின்புறம் உள்ள இடத்தில் சித்த மருத்துவமனை கட்டி மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் கொண்டுவர வேணடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தடையின்மைச் சான்று
நல்லூா் விஜயாபுரத்தைச் சோ்ந்த விஸ்வநாதன் அளித்த மனு:
நல்லூா் கிராமத்தில் எனது தந்தை பொன்னுசாமிக்கு சொந்தமான 15 சென்ட் நிலம் கண்டிஷன் பட்டாவாக உள்ளது. இதனை அயல் பட்டாவாக மாற்றிக் கொடுக்க வேண்டும். திருப்பூா் நல்லுா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் ஆவணம் பதிவு செய்ய தடையின்மை சான்றிதழ் தேவைப்படுகிறது. எனவே எனது தந்தைக்கு பாத்தியப்பட்ட நிலத்தை குடும்ப தான செட்டில்மெண்ட் விடுதலை ஆவணம் பதிவு செய்ய அயல் பட்டா மற்றும் தடையின்மை சான்று வழங்க வேண்டும்.
கோழிப்பண்ணையால் சுகாதார சீா்கேடு
தாராபுரம் சின்னக்காம்பாளையம் பகுதியைச் சோா்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில், சின்னக்காம்பாளையம் செட்டித்தோட்டம் பகுதியில் உள்ள கோழிப்பண்ணையால் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுகிறது. துா்நாற்றம் வீசுவதால் பல்வேறு சிரமத்தை சந்தித்து வருகிறோம். இதுதவிர ஈ தொல்லையும் அதிகமாக உள்ளது. இதுகுறித்து புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே கோழிப்பண்ணையை அகற்ற விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விதிமீறும் தனியாா் பேருந்துகள்
நாம் தமிழா் கட்சியினா் அளித்த மனுவில், அவிநாசி வழியாக செல்லும் தனியாா் பேருந்துகள் பேருந்து நிலையத்துக்குள் வராமல் செல்வது, பயணிகளை பிரதான சாலையில் அபாயகரமாக இறக்கிவிடுவது, உள்ளுா் பயணிகளை ஏற்ற மறுப்பது, அதிக ஒலி எழுப்பும் ஒலிப்பான்களை பயன்படுத்துவது என விதி மீறலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். அவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் மகாராஜ், மலா் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.