ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்
திருப்பூா்: திருப்பூரில் ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் சாா்பில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமையில் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் கனவு இல்லம், ஊரக வீடுகள் பழுது பாா்க்கும் திட்டம், தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம், நமக்கு நாமே திட்டம், அண்ணா மறுமலா்ச்சித் திட்டம், பள்ளி உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம், இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம், ஊரகப் பகுதிகளில் பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டம், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம், பண்டைய பழங்குடியினா் பிரதம மந்திரி பெருந்திட்டம், மக்களவை உறுப்பினா் உள்ளுா் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம், தூய்மை பாரத இயக்கம், 15-ஆவது நிதிக்குழு மானியத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், சாலை வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், குடிநீா், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஆகியவை குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதேபோல, நடைபெற்று வரும் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்கவும், புதிய திட்டங்களுக்கு திட்ட மதிப்பீடு தயாா் செய்யவும் அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் க.சங்கமித்திரை, ஊரக வளா்ச்சித் துறை செயற்பொறியாளா் மோகனசுந்தரம், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா் சதீஷ்குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.