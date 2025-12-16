பல்லடம் அரசுக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினா், கல்லூரி நிா்வாகிகள்.
திருப்பூர்

பல்லடம் அரசுக் கல்லூரியில் பாலின சமத்துவம், மனநல கருத்தரங்கு

பல்லடம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பாலின உளவியல் கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வு மன்றம் சாா்பில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் மனநலம் குறித்த கருத்தரங்கம்


பல்லடம்: பல்லடம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பாலின உளவியல் கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வு மன்றம் சாா்பில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் மனநலம் குறித்த கருத்தரங்கம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த கருத்தரங்கிற்கு கல்லூரி முதல்வா் மணிமேகலை தலைமை வகித்தாா். ஆங்கிலத் துறைத் தலைவா் கிருஷ்ணவேணி வரவேற்றாா். இக்கருத்தரங்கில் 60-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

இதில் மனநலம் சாா்ந்து மாணவா்கள் எதிா்கொள்ளும் மன அழுத்தம், கவலை, மனநலத்தின் அவசியம் மற்றும் பாலின சமத்துவம் மனநலத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்தும் அதற்கான தீா்வுகள் குறித்தும் திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் மருத்துவா் கலைச்செல்வி விளக்கிப் பேசினாா்.

வேதியியல் துறைத் தலைவா் ஜெயந்திரன் நன்றி கூறினாா்.

