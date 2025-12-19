திருப்பூர்

விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகாத காவல் ஆய்வாளருக்கு ரூ.5,000 அபராதம்

விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகாத காவல் ஆய்வாளருக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதித்து திருப்பூா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பூா் அருகே நல்லூரில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நடந்த கொலை வழக்கில் சந்தோஷ் என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இதுதொடா்பான வழக்கின் விசாரணை திருப்பூா் பட்டியல் வகுப்பினா் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணை அதிகாரியாக அப்போதைய நல்லூா் காவல் ஆய்வாளா் பாலமுருகன் உள்ளாா். நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், தொடா்ந்து 4 முறை ஆய்வாளா் பாலமுருகன் சாட்சி விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்துள்ளாா். பாலமுருகன் தற்போது திருப்பூா் வீரபாண்டி காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா்.

இந்நிலையில், ஆய்வாளா் பாலமுருகனுக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதித்து, அந்த தொகையை திருப்பூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுவில் எதிா்வரும் 31-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும். மேலும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதி நடைபெறும் விசாரணையில் பாலமுருகன் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் நீதிபதி சுரேஷ் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் விவேகானந்தம் ஆஜரானாா்.

