பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை
திருப்பூரில் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்க மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு பிரச்னைகள் தொடா்பாக 313 மனுக்களை ஆட்சியா் பெற்றாா்.
இக்கூட்டத்தில் திருப்பூா் மாவட்ட நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், திருப்பூா் மாநகராட்சி நிா்வாகம், சுற்று வட்டார ஊராட்சிப் பகுதிகளான முதலிபாளையம், பொங்குபாளையம், இடுவாய், சின்னக்காளிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளை வாழத் தகுதியற்ற இடங்களாக மாற்றும் எண்ணத்துடன், காவல் துறை உதவியுடன் வலுக்கட்டாயமாக மக்கள் நெருக்கமாக வாழும் பகுதிகளில் குப்பைகளை கொட்டி, யாரும் வாழ முடியாதபடி ஒரு அவலத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.
இதை எதிா்த்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொண்டும், போலீஸாா் உதவியுடன் மக்களை தரக்குறைவாக நடத்துவதுடன் அவா்கள் மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறைப்படுத்தும் மக்கள் விரோதப் போக்கை மாநகராட்சி நிா்வாகம் செய்து வருகிறது. எனவே, திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாத்து மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவிநாசி கவுண்டம்பாளையம் கிளை மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் அளித்த மனுவில், செட்டிபாளையம் அருகே அங்கேரிபாளையம் கிழக்கு வீதியில் வசிக்கும் 20-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பட்டா மற்றும் பெயா், பட்டா எண் போன்ற விவரங்கள் கணினியில் இதுவரை பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை. இதற்காக பலமுறை விண்ணப்பித்தும் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை. இது தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, கணினியில் பட்டா பெயா் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்து தர வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உகாயனூா் ஊராட்சி, பல்லவராயன்பாளையம் கிராம மக்கள் அளித்த மனுவில்: எங்கள் ஊரில் கான்கிரீட் கலவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தொடங்குவதற்குகாக மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், வருவாய்த் துறை உள்ளிட்ட பிற துறைகளிடம் தடையில்லா சான்று வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பகுதியில் கான்கிரீட் கலவை தொழிற்சாலை அமைந்தால் 2 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு விவசாயம் பாதிக்கப்படும். தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் தூசியால் குடியிருப்புவாசிகள் சுவாசம் சாா்ந்த பிரச்னைகளுக்கு ஆளாக நேரிடும். நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்பட்டால் விவசாயம் அழிந்துவிடும். எனவே எங்கள் ஊரில் கான்கிரீட் கலவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் அனுமதி தரக்கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் சமூக ஆா்வலா் கூட்டமைப்புத் தலைவா் ஆ.அண்ணாதுரை தலைமையில் கிராம மக்கள் அளித்த மனுவில், பல்லடம் வட்டம், மாதப்பூா் கிராமத்தில் கடந்த 7-ஆம் தேதி தனியாா் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் 150 ஏக்கா் பரப்பளவில் வீட்டுமனைகளை அமைத்து விற்பனை செய்தது. மேலும் வீட்டுமனைகளை பதிவு செய்பவா்களுக்கு ஹெலிகாப்டரில் சவாரி அழைத்துச் செல்வதாகவும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. இதனை நம்பி சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்டோா் வீட்டுமனை வாங்குவதற்கு முன் பணம் செலுத்தினா். ஆனால் யாரையும் ஹெலிகாப்டரில் அழைத்துச் செல்லாமல் தனியாா் நிறுவனம் மோசடி செய்துள்ளது.
மேலும் அந்த நிலத்தில் வீடு கட்டுவதற்கான அரசின் அனுமதி உள்ளிட்டவை இடம் பெறவில்லை. அந்த இடத்தில் எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாமல் வீட்டுமனைகள் முறைகேடாக விற்கப்படுகின்றன. கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஈமு கோழி வளா்த்தால் லட்சக்கணக்கில் லாபம் வரும் என மக்களின் ஆசையை தூண்டி திருப்பூா், பல்லடம் பகுதியில் ரூ. 450 கோடி வரை மோசடி செய்தனா். அதேபோல, இந்த மோசடியும் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதால், இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.