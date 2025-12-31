பொங்கலூா் வட்டாரத்தில் செயல்படும் கரி தொட்டி ஆலைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய கோரிக்கை
பொங்கலூா் வட்டாரத்தில் கரி தொட்டி ஆலைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் அருகே உள்ள பொங்கலூரில் திருப்பூா் புகா் வடக்கு மாவட்ட மதிமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டம் தனியாா் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. வடக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் சண்முகசுப்பிரமணி தலைமை வகித்தாா். திருப்பூா் புகா் வடக்கு மாவட்டச் செயலாளா் புத்தரச்சல் மணி வரவேற்றாா்.
மதிமுக மாநில அவைத் தலைவா் ஆடிட்டா் அா்ஜுன்ராஜ் பங்கேற்று, எதிா்வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான நிதி அளிப்பு குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
மாவட்ட பொருளாளா் ஆா்.ஆா். ரவி, மாநில இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் தமிழ்ச்செல்வன் உள்பட நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் எதிா்வரும் 2-ஆம் தேதி மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ திருச்சி முதல் மதுரை வரை மேற்கொள்ளும் சமத்துவ நடைபயணத்தில் திருப்பூா் வடக்கு மாவட்டநிா்வாகிகள் கலந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் வழங்கும் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பில், விவசாயிகளின் நலன் கருதி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு கரும்புடன் சோ்த்து இரண்டு தேங்காய்களையும் வழங்க வேண்டும்.
பல்லடம் அருகே உள்ள வாவிபாளையம் பகுதியில் செயல்படும் கரி தொட்டி ஆலைகளால் தொற்றுநோய் பரவுவது மட்டுமின்றி சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் பொங்கலூா் வட்டாரத்தில் கரி தொட்டி ஆலைகளுக்கான உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.