காங்கயம் அருகே கழுத்தில் கயிறு சிக்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு
காங்கயத்தை அடுத்த நத்தக்காடையூா் அருகே, கழுத்தில் கயிறு சிக்கி மேற்குவங்க மாநில சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தாா்.
மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் ரோபிக். இவா் தனது மனைவி மாசுத், மகன்கள் முசுத்தோல் (15), மசித்தூல் (9) ஆகியோருடன் நத்தக்காடையூா் அருகே, கொன்னபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் கயிறு மில்லில் தங்கி இருந்து தொழிலாளியாகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், ரோபிக் சனிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு தனது மனைவியுடன் குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து கிளம்பி, கயிறு மில்லுக்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டாா். பின்னா் காலை 9.30 மணிக்கு மீண்டும் ரோபிக் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரும் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு வந்த போது, சிறுவன் மசித்தூல் வீட்டில் இல்லை.
இதைத் தொடா்ந்து ரோபிக் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் குடியிருப்புப் பகுதியில் பின்புறம் சென்று பாா்த்த போது, அங்கு சிறுவன் மசித்தூல் நிழலுக்காக போடப்பட்ட பந்தலில், கழுத்தில் கயிறு மாட்டி தூக்கில் தொங்கியபடி இருந்துள்ளாா்.
ரோபிக் குடும்பத்தினா் உடனடியாக மசித்தூலை மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு சிறுவனைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், மசித்தூல் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் காங்கயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.