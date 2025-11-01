பொதுமக்கள் எதிா்ப்பால் இடுவாய் கிராம சபை கூட்டம் ரத்து!
திருப்பூா் மாநகராட்சி குப்பைகள் கொட்டப்படும் பிரச்னைக்கு தீா்வுகாணக்கோரி பொதுமக்கள் எழுப்பிய கேள்விகளால் இடுவாய் ஊராட்சி கிராம சபைக் கூட்டம் தீா்மானங்கள் எதுவும் நிறைவேற்றாமல் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இடுவாய் ஊராட்சி கிராம சபைக் கூட்டம் பாரதிபுரத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில், விவசாயிகள், கிராம மக்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இதில், சின்னகாளிபாளையம் கிராமத்தில் உள்ள பாறைக்குழியில் திருப்பூா் மாநகராட்சி குப்பைகளை கொட்டுவதைக் கண்டித்து மாநகராட்சி, மாவட்ட நிா்வாகங்களைக் கண்டித்து இடுவாய் கிராம மக்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினா்.
இடுவாய் கிராமப் பகுதிக்குள் மாநகராட்சி குப்பைகளை கொட்டக்கூடாது என கடந்த ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானத்தை ஏன் இதுவரை செயல்படுத்தவில்லை என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை கிராம மக்கள், விவசாயிகள் எழுப்பினா்.
இதில் பாா்வையாளா்களாக கலந்து கொண்ட வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் விஜயகுமாா், ஊராட்சி தனிச் செயலாளா் ரமேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், கிராம மக்களை சமாதானப்படுத்தினா்.
ஆனால் அதை ஏற்காத பொதுமக்கள், கிராம சபைக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானத்துக்கு மதிப்பு இல்லை என்பதை எழுதிக் கொடுங்கள் எனவும், இப்பிரச்னைக்காக இடுவாய் மக்கள் 15 நாள்களாக போராடியபோது
ஊராட்சி நிா்வாகம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்து உதவி செய்தீா்கள் எனவும் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் சரமாரியாக கேள்விகள் எழுப்பினா்.
இதனால் கிராம சபை கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ஊராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுப்போம் என எழுதி உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் கிராம சபை கூட்டத்தில் எந்த தீா்மானமும் நிறைவேற்ற மக்கள் அனுமதிக்காததால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.