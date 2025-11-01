வெள்ளக்கோவிலில் ரூ.5.38 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்
வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் ரூ.5.38 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
வெள்ளக்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம், மேட்டுப்பாளையம் ஊராட்சியில் ரூ.1.17 கோடி மதிப்பீட்டில் மோளக்கவுண்டன்வலசு - முத்தூா் சாலை வரை தாா்சாலை மேம்படுத்தும் பணி, எஸ்.என்.பி. நகரில் ரூ. 80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சமுதாயக் கூடம், உணவுக் கூடம் அமைத்தல், பச்சாபாளையம் ஊராட்சியில் ரூ.3.28 கோடி மதிப்பீட்டில் சுக்குட்டிபாளையம், சோழவலசு, அத்தாம்பாளையம் பகுதியில் தாா்சாலை பணி, வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி தீத்தாம்பாளையம், சிவநாதபுரத்தில் ரூ.13.20 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணி ஆகியவற்றை அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்நிகழ்வில் வெள்ளக்கோவில் நகராட்சித் தலைவா் கனியரசி முத்துக்குமாா், நகராட்சி ஆணையா் சி.மனோகரன், நாட்டராய சுவாமி கோயில் அறங்காவலா் குழு தலைவா் கே.சந்திரசேகரன், திருப்பூா் மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளா் கே.ஆா்.முத்துக்குமாா், நகர திமுக செயலாளா் எஸ்.முருகானந்தம், உள்ளாட்சித் துறை அலுவலா்கள் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.