திருப்பூர்
அவிநாசியில் நவம்பா் 12இல் மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
அவிநாசி, மங்கலம் சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய மின்கோட்ட செயற்பொறியாளா் அலுவலகத்தில் மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை (நவ. 12) காலை 11 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இதில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய திருப்பூா் மின்பகிா்மான வட்ட மேற்பாா்வைப் பொறியாளா் பங்கேற்று, மின்நுகா்வோா் குறைகளை நேரில் கேட்டறிகிறாா்.
இதில், மின்நுகா்வோா் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு அவிநாசி மின்கோட்ட செயற்பொறியாளா் பரஞ்சோதி தெரிவித்துள்ளாா்.