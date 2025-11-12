திருப்பூர்
அவிநாசியில் ரூ.5.02 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்
அவிநாசி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.5.02 லட்சத்துக்கு பருத்தி விற்பனை புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு அவிநாசி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், 7,052 கிலோ பருத்தியை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், ஆா்.சி.ஹச்.ரகப் பருத்தி கிலோ ரூ. 60 முதல் ரூ.78.99 வரையிலும், மட்ட (கொட்டு) ரகப் பருத்தி கிலோ ரூ.30 முதல் ரூ.50 வரையிலும் ஏலம்போனது. ஒட்டுமொத்த விற்பனைத் தொகை ரூ. 5 லட்சத்து 2 ஆயிரம் என்று விற்பனைக்கூட அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.