திருப்பூர்
உடுமலை, ஊத்துக்குளி, பல்லடத்தில் இன்று ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாம்
திருப்பூா் மாவட்டம், உடுமலை, ஊத்துக்குளி, பல்லடம் ஊராட்சிப் பகுதிகளில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பா் 14) நடைபெற உள்ளது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் 4-ஆம் கட்ட முகாம் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன்படி, உடுமலைப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், பெரியவாளவாடி ஊராட்சிக்கு பெரியவாளவாடி அரிமா சங்க திருமண மண்டபத்திலும், ஊத்துக்குளி ஊராட்சி ஒன்றியம், புஞ்சை தளவாய்பாளையம் ஊராட்சிக்கு ரெட்டிப்பாளையம் சமுதாயக் கூடத்திலும், பல்லடம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கரைப்புதூா் ஊராட்சிக்கு அருள்புரம் டி.ஆா்.ஜி. திருமண மண்டபத்திலும் முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற உள்ளது.
இதில், பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கி பயன்பெறலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.