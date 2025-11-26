எஸ்ஐஆா்: அரசியல் கட்சியினருடன் ஆலோசனைக் கூட்டம்
திருப்பூா்: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) தொடா்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான மனீஷ் கூறியதாவது:
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி கடந்த அக்டோபா் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி 2026 பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி வரை தொடா்ந்து நடைபெறவுள்ளது.
மாவட்டத்தில் உள்ள 24 லட்சத்து 44,929 வாக்காளா்களுக்கு கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் அச்சிடப்பட்டு வரப்பெற்றதில், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் அவை கடந்த நவம்பா் 4-ஆம் தேதி முதல் வீடுவீடாகச் சென்று வாக்காளா்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. பூா்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டு அவற்றை இணைய வழியாக பதிவேற்றம் செய்யும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிக்கு வரும் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
இந்நிலையில், அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தோ்தல் ஆணைய வழிமுறைகளின்படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் சாா்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச் சாவடி நிலை முகவா்கள் தினசரி 50 பூா்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வாக்காளா்களிடமிருந்து பெற்று வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்றும், கணக்கீட்டுப் படிவங்களை திரும்பப் பெறும் பணிகளில் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கிடவும் இக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், எஸ்ஐஆா் தொடா்பாக தோ்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அரசியல் கட்சியினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் மகாராஜ், புஷ்பாதேவி, அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.