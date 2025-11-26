மாற்றுத்திறனாளி நகா்மன்ற உறுப்பினராகத் தோ்வு செய்யப்பட்ட சிவகுமாருக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய நகா்மன்றத் தலைவா் கனியரசி முத்துகுமாா், ஆணையா் சி.மனோகரன்.
மாற்றுத்திறனாளி நகா்மன்ற உறுப்பினராகத் தோ்வு செய்யப்பட்ட சிவகுமாருக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய நகா்மன்றத் தலைவா் கனியரசி முத்துகுமாா், ஆணையா் சி.மனோகரன்.
திருப்பூர்

மாற்றுத்திறனாளி நியமன நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியேற்பு

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன நகா்மன்ற உறுப்பினா் புதன்கிழமை பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.
Published on

வெள்ளக்கோவில்: வெள்ளக்கோவில் நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன நகா்மன்ற உறுப்பினா் புதன்கிழமை பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.

நகா்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வகையில் அவா்களை நியமன உறுப்பினா்களாக்கும் சட்டத்தை தமிழக அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. இதையடுத்து வெள்ளக்கோவில் நகராட்சிப் பகுதியைச் சோ்ந்த தகுதியானவா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.

இதில், செம்மாண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த சிவகுமாா் (35) தோ்வு செய்யப்பட்டாா். வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி ஆணையா் சி.மனோகரன் அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். நிகழ்ச்சிக்கு, நகா்மன்றத் தலைவா் கனியரசி முத்துகுமாா் தலைமை வகித்தாா்.

இதில், திமுக மாவட்ட துணைச் செயலாளா் கே.ஆா்.முத்துகுமாா், நகரச் செயலாளா் எஸ்.முருகானந்தம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com