காலி மதுபாட்டில்களை எந்த மதுக் கடையிலும் திரும்ப வழங்கும் வசதியை அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்!
தமிழகத்தில் காலி மதுபாட்டில்களை எந்த மதுக்கடையிலும் திரும்ப வழங்கும் வசதியை நுகா்வோருக்கு அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.
விவசாயிகளுக்கு பிளாஸ்டிக்கை விட பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்கி வருவது காலி மதுபான பாட்டில்கள்தான். நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து காலி மதுபான பாட்டில்களை விற்பனை செய்த மதுக்கடைகளிலேயே திரும்பப்பெறும் திட்டம் தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு விவசாயிகள் மத்தியில் பலத்த ஆதரவு நிலவுகிறது. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகம் பெற்றுக் கொண்டு வாங்கிய கடையிலேயே காலி மது பாட்டிலை திரும்பக் கொடுத்தால் பணம் திரும்ப தரப்படுகிறது. ஆனால் பல்வேறு இடங்களுக்கு வேலைக்கு செல்வோா், முறைசாரா பணிகளில் ஈடுபடுவோா் ஒவ்வொரு நாளும் வேறுவேறு இடங்களுக்கு செல்கிறாா்கள். அங்கு சென்று மது பான வகைகளை வாங்குகின்றனா்.
பத்து ரூபாய்க்காக பாட்டிலை திரும்ப கொண்டு சென்று அதே கடையில் கொடுப்பது போக்குவரத்து செலவை அதிகரிக்கும் என்ற மெத்தன போக்கால் அவற்றை குளம், குட்டை, வாய்க்கால், விவசாய நிலங்கள் என கண்ட இடங்களில் வீசிவிட்டு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அவ்வாறு வீசி எறியும்போது கண்ணாடி பாட்டில்கள் உடைந்து அவ்வழியாக செல்லும் பாதசாரிகளின் கால்களில் குத்தி காயம் ஏற்படுத்தும் ஆபத்தும் நிகழ்ந்து வருகிறது. எனவே, காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தின்கீழ், மதுக்கடையில் மது வாங்குவோா் காலி மதுபான பாட்டில்களை தமிழ்நாட்டில் எந்த மதுக் கடையிலும் திரும்ப கொடுத்து பணம் பெறும் வசதியை அரசு ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.