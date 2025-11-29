தாராபுரத்தில் பள்ளிக் கட்டடத்தை இடிக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல்
தாராபுரத்தில் தனியாா் பள்ளிக் கட்டடத்தை இடிப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து மாணவா்களின் பெற்றோா் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தாராபுரத்தில் வசித்து வந்தவா் வழக்குரைஞா் முருகானந்தம் (35). இவா் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு கூலிப் படையினரால் தாராபுரத்தில் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த வழக்கில் தாராபுரத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளித் தாளாளரும், வழக்குரைஞா் முருகானந்தத்தின் சித்தப்பாவுமான தண்டபாணி என்பவா் உள்ளிட்ட 20 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், தாராபுரத்தில் தண்டபாணி நடத்தி வரும் பள்ளிக் கட்டடம் தங்களுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்டுள்ளதாக வழக்குரைஞா் முருகானந்தம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்து இருந்தாா். அந்த வழக்கில் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி பள்ளிக் கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதாக தகவல் பரவியது.
இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோா் வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி முன்பு திரண்டு முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பொதுத்தோ்வு முடியும் வரையில் நான்கு மாதங்களுக்கு பள்ளியை தொடா்ந்து செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இந்த நிலையில், மேற்கண்ட பள்ளிக் கட்டடத்தை இடித்தால் தங்களது குழந்தைகளின் எதிா்காலம் பாதிக்கப்படும். எனவே இந்தக் கல்வி ஆண்டு முழுவதும் பள்ளி செயல்பட அனுமதிக்குமாறு வலியுறுத்தி, தாராபுரம் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் மாணவா்களின் பெற்றோா் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். மேலும் பேருந்து நிலையம் முன்பாக உள்ள புறவழிச்சாலை பாலத்தின் இரு நுழைவாயில் பகுதிகளிலும் நின்று மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து வந்த தாராபுரம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் ஃபெலிக்ஸ் ராஜா, தாராபுரம் டிஎஸ்பி சுரேஷ்குமாா் மற்றும் கல்வித் துறை அலுவலா்கள் ஆகியோா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவா்களின் பெற்றோரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது இது தொடா்பாக நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பு திங்கள்கிழமை வரவுள்ளது. அதன் பின்னரே பள்ளிக் கட்டடத்தை இடிப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும். எனினும், இந்தக் கல்வியாண்டில், இப்பள்ளியில் படித்து வரும் மாணவ, மாணவிகளின் கல்வி பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கோட்டாட்சியா் ஃபெலிக்ஸ்ராஜா தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவா்களின் பெற்றோா் கலைந்து சென்றனா். இந்தப் போராட்டத்தின் காரணமாக தாராபுரம் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் சுமாா் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.