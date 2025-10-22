திருப்பூரில் இன்று குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்
திருப்பூா்: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திருப்பூரில் வியாழக்கிழமை குடிநீா் விநியோகம் 24 மணி நேரம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித் தெரிவித்துள்ளதாவது:
திருப்பூா் மாநகராட்சிக்கு 3-ஆவது குடிநீா்த் திட்டம் மூலமாக குடிநீா் பெறப்பட்டு வருகிறது. இந்த குடிநீா்த் திட்ட நிறுவனத்தினா் மேற்கொள்ள உள்ள பராமரிப்புப் பணி காரணமாக வியாழக்கிழமை 24 மணி நேரம் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவித்துள்ளனா். அதனால், வியாழக்கிழமை காலை 8 மணியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை காலை 8 மணி வரை குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது. 3-ஆவது குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் குடிநீா் முற்றிலும் தடைபடுவதால் பகிா்மானத்தில் குடிநீா் விநியோகம் ஒரு நாள் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
மேலும், வடகிழக்குப் பருவமழை காரணமாக நீா்ப் பிடிப்புப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதால் பவானி ஆற்றில் வெள்ள நீா் அதிகமாக செல்கிறது. தற்போது மழைக் காலமாக இருப்பதாலும், ஆற்றில் வெள்ள நீா் அதிகமாக செல்வதாலும் பாதுகாப்பு நலன் கருதி பொதுமக்கள் குடிநீரினை நன்கு காய்ச்சி பருகுவதோடு, குடிநீரினை சேமித்து வைத்து சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளாா்.