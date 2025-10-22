திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
திருப்பூா்: திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக புதன்கிழமை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் தற்போது வடகிழக்குப் பருவமழை பரவலாக பெய்து வருகிறது. மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஒரு வாரமாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அணைகளின் நீா்மட்டமும் உயா்ந்து வருகிறது. மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே உள்ள குளம், குட் டைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.
தொடா் மழையால் உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணைக்கும் நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அணைக்கு விநாடிக்கு 988 கனஅடி தண்ணீா் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 883 கனஅடி தண்ணீா் வெளியேற்றப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை காலை திருப்பூா் மாநகா் மற்றும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது. இந்த மழையானது காலை 8 மணிக்கு மேலும் நீடித்தது. இதையடுத்து திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் உத்தரவிட்டாா். காலை 8 மணிக்கு மேல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டதால் அதற்கு முன்னதாகவே பெற்றோா்கள் பலா் தங்களது குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதையடுத்து விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டதால் மீண்டும் பள்ளிகளுக்குச் சென்று குழந்தைகளை அழைத்துச் சென்றனா். இதனால் பெற்றோா் மற்றும் மாணவா்கள் பாதிக்கப்பட்டனா்.
தொடா் மழை காரணமாக திருப்பூா் மாநகா் மற்றும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகள் சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனா்.
திருப்பூா் மாநகரில் தினமும் சுமாா் 750 டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், பொதுமக்கள் நள்ளிரவு வரை பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடியதால் அனைத்து வீதிகளிலும் பட்டாசு குப்பைகள் மலைபோல குவிந்துள்ளன. தொடா் மழை காரணமாக துப்புரவுப் பணியாளா்களால் முழுமையாக குப்பைகளை அகற்ற முடியவில்லை. இருப்பினும் மழையில் நனைந்தபடியே குப்பை அள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.