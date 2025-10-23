திருப்பூர்
இருசக்கர வாகனம் திருடியவா் கைது
அவிநாசியில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
அவிநாசி போலீஸாா் அணைப்புதூா் அருகே வாகனச் சோதனையில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை நிறுத்த முயன்றனா். ஆனால், அவா் நிற்காமல் சென்றாா். இதையடுத்து, அவரை விரட்டிப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், அவா் திருவாரூா் மாவட்டம், மன்னாா்குடியைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (23) என்பதும், அவிநாசி, சீனிவாசபுரத்தில் இருசக்கர வாகன பணிமனை முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடி வந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்தனா்.