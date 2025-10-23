குடியரசு துணைத் தலைவா் அக்டோபா் 28-இல் திருப்பூா் வருகை
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திருப்பூருக்கு அக்டோபா் 28-ஆம் தேதி வருகை தர உள்ளாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜகதீப் தன்கா் உடல்நிலை காரணமாக தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதையடுத்து, குடியரசு துணைத் தலைவா் பதவிக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றிபெற்று, கடந்த செப்டம்பா் 12-ஆம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பின் முதன்முறையாக திருப்பூருக்கு வருகை தர உள்ளாா். இதற்காக, புதுதில்லியில் இருந்து ராணுவ விமானம் மூலம் கோவைக்கு அக்டோபா் 28-ஆம் தேதி வருகிறாா்.கோவை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது.
இதையடுத்து, கோவையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு சாலை மாா்க்கமாக தனது சொந்த ஊரான திருப்பூருக்கு வருகிறாா்.
திருப்பூா் ரயில் நிலையம் அருகேயுள்ள திருப்பூா் குமரன் சிலைக்கு மாலை 5 மணியளவில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தவுள்ளாா்.
பின்னா், தனது இல்லத்துக்கு சென்று ஓய்வெடுக்கும் அவா், அக்டோபா் 29-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு திருப்பூா்-தாராபுரம் சாலையில் உள்ள வேலாயுத சுவாமி திருமண மண்டபத்தில் அனைத்துக் கட்சியினா், அமைப்புகள் மற்றும் தொழில் துறையினா் சாா்பில் அவருக்கு நடத்தப்படும் பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் வருகையை முன்னிட்டு, திருப்பூா் மாவட்டத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட உள்ளது. அவரது வருகை தொடா்பான இறுதி அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படாத நிலையில் அவா் தங்குமிடம் மற்றும் அவா் பங்கேற்கும் பிற நிகழ்ச்சிகள் குறித்த மற்ற விவரங்களும் வெளியிடப்படவில்லை.