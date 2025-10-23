சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் ஒரே ஊரைச் சோ்ந்தவா்கள் பணி நியமனம்? கோயில் நிா்வாகம் மறுப்பு
காங்கயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் ஒரே ஊரைச் சோ்ந்தவா்கள் முறைகேடாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டதாக வரும் தகவல் தவறானது என கோயில் நிா்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பூா் மாவட்டம், காங்கயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலையில் பிரசித்தி பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் காவலா், சீட்டு விற்பனை எழுத்தா் உள்ளிட்ட 13 காலிப் பணியிடங்களுக்கு கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நிரந்தரப் பணியாளா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இந்நிலையில், இந்தப் பணி நியமனங்களில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியது. அதில், சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் புதிதாக 14 போ் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். அதில் முக்கால்வாசி போ் கடலூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. மேலும், உள்ளூா் மக்களுக்கு பணி நியமனத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இது தொடா்பாக, இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் ஈரோடு மண்டல துணை ஆணையரும், சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உதவி ஆணையருமான (கூடுதல் பொறுப்பு) தா.நந்தகுமாா் கூறியதாவது: சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு காவலா், சீட்டு விற்பனை எழுத்தா் உள்ளிட்ட 13 காலிப் பணியிடங்களுக்கு கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு பணியாளா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
இது தொடா்பாக நாளிதழ்களில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டு, முறையாக நோ்முகத் தோ்வு நடத்திதான் பணியாளா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
இந்தக் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து தகுதியுள்ள யாரும் கலந்துகொள்ளலாம். அப்படித்தான் இந்த நோ்முகத் தோ்வு நடத்தப்பட்டு பணியாளா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா். பணிக்குத் தோ்வு பெற்ற 13 பேரில் ஒருவா் சென்னையைச் சோ்ந்தவா், மற்றொருவா் கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்.
மற்ற 11 பேரும் காங்கயம், படியூா், தாராபுரம், மூலனூா் உள்ளிட்ட காங்கயம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்தவா்கள்தான். எனவே, சமூக வலைதளங்களில் பரவும் செய்தி தவறானது என்றாா்.