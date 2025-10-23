சேதமடைந்த சாலை: சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
அவிநாசி அருகே சேதமடைந்துள்ள சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
அவிநாசி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கருமாபாளையம், வேட்டுவபாளையம் ஆகிய 2 ஊராட்சிகளுக்குள்பட்ட முத்தம்மாள் நகா், மேஸ்திரி நகா் ஆகிய பகுதிகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இப்பகுதி மக்கள் பிரதான சாலையாக கருமாபாளையம் - ஆலாக்காட்டுபாளையம் மண் சாலையையே பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
இரண்டு நில உரிமையாளா்கள் இந்த சாலை உள்ள பகுதி தங்களுடையது எனக்கூறி அளவீடு தீா்வுக்கு வராததால், மண் சாலை மேம்படுத்தப்படவில்லை.
இதனால், உரிய சாக்கடை வசதியும் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், நாள்தோறும் பள்ளி வாகனங்கள் உள்பட ஏராளமான வாகனங்கள் வந்து செல்லும் இந்த சாலை கரடு முரடாகவும், மழை காலங்களில் சேறும், சகதியாகவும் உள்ளது.
பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், பணிக்குச் செல்வோா் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகி வரும் நிலையில் இந்த சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.