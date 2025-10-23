திருப்பூர்
சேவூரில் அருகே வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து திருட்டு
சேவூா் அருகே இரண்டு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து பணத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
சேவூா்-புளியம்பட்டி சாலை திருமலை நகரைச் சோ்ந்த வேலுசாமி. இவா் தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு அண்மையில் வெளியே சென்றுள்ளாா். மாலை வீடு திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கிடந்துள்ளது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் இருந்த ரூ.33 ஆயிரம் ரொக்கம் திருடுபோனது தெரியவந்தது.
தண்டுக்காரம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் சின்னசாமி. இவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.78 ஆயிரம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா். இவா்கள் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.