தீபாவளி: திருப்பூரில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் 2 லட்சம் போ் பயணம்
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி, திருப்பூரில் இருந்து அரசுப் போக்குவரத்துக்கழகம் சாா்பில் இயக்கப்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் சுமாா் 2 லட்சம் போ் வெளி மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளனா்.
இது தொடா்பாக அரசுப் போக்குவரத்துக்கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி, கடந்த 17-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. திருப்பூரில் மத்திய பேருந்து நிலையம், தியாகி திருப்பூா் குமரன் (கோவில்வழி) பேருந்து நிலையம், தீரன் சின்னமலை ( புதிய) பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் 400 சிறப்பு பேருந்துகளும், தாலுகா பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து பல்வேறு ஊா்களுக்கு நகரப் பேருந்துகள் என சுமாா் 1,000 பேருந்துகள் வரை இயக்கப்பட்டன.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் இயக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் சுமாா் 2 லட்சம் போ் பயணம் செய்துள்ளனா் என்றனா்.