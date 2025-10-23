பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: இரும்பு மேம்பாலம் சேதம்
உடுமலை அருகேயுள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் சேதமடைந்த இரும்பு மேம்பாலத்தை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
உடுமலையை அடுத்துள்ள சுற்றுலாத்தலமான திருமூா்த்திமலையில் உள்ள அமணலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என மூன்று தெய்வங்களும் ஒருங்கே அமைந்துள்ளதால் இக்கோயிலுக்கு பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் வந்து செல்கின்றனா்.
மேலும், கோயில் அருகே மேற்கு தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் உள்ள பஞ்சலிங்கம் அருவியில் குளிக்கவும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா்.
இந்நிலையில், மேற்கு தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் உள்ள குழிப்பட்டி, குருமலை ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கனமழை பெய்தது. இதனால், பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, அருவிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் நடந்து செல்லும் இரும்பு மேம்பாலம் சேதமடைந்தது.
அந்தப் பாலத்தை இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயற்பொறியாளா் ஆனந்தராஜ், உதவிக் கோட்ட பொறியாளா் காா்த்தி, கோயில் செயல் அலுவலா் அமா்நாத் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்து, சீரமைப்புப் பணிகளைத் தொடங்க உத்தரவிட்டனா்.
இது குறித்து செயல் அலுவலா் அமா்நாத் கூறுகையில், சேதமடைந்த பாலத்தின் படிக்கட்டுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகள் அகற்றப்பட்டு, சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. பணிகள் நிறைவடைந்த பின் பாலம் ஓரிரு நாள்களில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்றாா்.